Нужно помочь казахстанцам выбраться из долговой ямы: Токаев обратился к банкирам

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев считает, что модернизацию экономики невозможно осуществить только за счет бюджетных вливаний. По его мнению, в этом процессе нужно полноценное участие банков, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент 7 февраля 2025 года заявил на встрече с представителями бизнеса. "Правительство выступило с инициативой вовлечения банковской ликвидности за счет субсидирования ставок по кредитам. Финансовому сектору предстоит активнее подключаться к решению этой задачи. Правительство проработает создание гарантийного фонда. Будут задействованы "длинные" деньги Единого накопительного пенсионного фонда. Этого недостаточно, нужны другие конкретные предложения для стимулирования роста кредитования реального сектора. Я уже на заседании правительства сказал, что Национальный фонд – часть нашей экономики. Некоторые обозреватели, общественные деятели говорят о том, что правительство слишком часто и много заимствует средств из Национального фонда. Это происходит в силу сложившихся обстоятельств. Но я не вижу причин для того, чтобы бить в колокола, дескать, произошла какая-то кризисная ситуация. А для чего мы создавали фонд? Другое дело, что средства фонда не должны использоваться на цели, которые не подкреплены задачами государственной важности. Поэтому повторяюсь: банки должны активнее вкладывать средства в развитие экономики, идти навстречу бизнесу", – обратился к банкирам Касым-Жомарт Токаев. Однако, по его словам, несмотря на ужесточение регуляторных мер, в стране по-прежнему быстро растет объем потребительского кредитования. "В прошлом году данный показатель увеличился на 33%, а число проблемных заемщиков превысило полтора миллиона человек. Нужно помочь нашим гражданам выбраться из долговой ямы. Это важный политический вопрос. Одновременно мы должны укреплять систему финансового образования, особенно среди подрастающего поколения. В этой связи банкам следует усилить работу по рефинансированию проблемных займов, не допускать роста их количества. Особое внимание нужно уделить кредитам, оформленным на граждан в результате мошеннических схем", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Напомним, ранее президент уже обращался к банкирам Казахстана. 28 января 2025 года на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев уже высказывался о кредитовании банками второго уровня экономики страны.

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