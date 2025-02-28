Рыба и консервы подорожают: что происходит с рынком в 2025 году
В январе 2025 года цены на рыбу и морепродукты в годовом выражении выросли на 9,1%. Стоимость свежей или охлажденной рыбы увеличилась на 6,9%, мороженой – на 7,7%, переработанной и консервированной рыбной продукции – на 11,9%, - сообщило Бюро национальной статистики АСПиР РК.
Почему рыба становится дороже?
По мнению экспертов, причины подорожания кроются в нескольких факторах:
- Рост затрат на производство. Дороже становятся топливо, корма, электроэнергия, а также налоги.
- Глобальные тренды. Казахстан импортирует большую часть рыбы, и скачки цен на мировом рынке неизбежно отражаются на нашем.
- Проблемы с выловом. В России, одном из ключевых поставщиков, объемы вылова лососевых резко сократились, что ведет к дефициту и росту цен.
Сколько рыбы Казахстан производит сам и сколько завозит?
По данным ФАО, местный вылов рыбы остается на низком уровне. По итогам 2023 года казахстанские производители добыли около 45 тысяч тонн, а потребление по стране составило примерно 180 тысяч тонн. Основные поставщики – Россия, Китай, Норвегия и Узбекистан. Это значит, что около 75% рыбы в Казахстане – импортная, то есть мы сильно зависим от внешних цен.
Что происходит с выловом рыбы в мире?
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (Россия) Георгий Мартынов предупреждает: рыба и морепродукты в мире будут дорожать и дальше. Причина – сокращение объемов добычи.
"В 2023 году российские рыбаки выловили 611 тысяч тонн, но в 2024-м этот показатель упал до 211 тысяч тонн. Это нормальный процесс – после всплеска добычи наступает естественный спад".Георгий Мартынов
Эксперт по агропромышленному комплексу Казахстана Ержан Тулеубаев также отмечает, что ситуация на местном рынке остается сложной:
"Казахстанские производители не могут конкурировать с дешевой импортной рыбой, а рост цен на корма и логистику делает отечественную продукцию еще менее доступной. Развивать внутренний вылов – задача стратегически важная, но пока поддержка государства остается недостаточной".Ержан Тулеубаев
Чего ждать дальше?
По прогнозам экспертов, цены на рыбу и консервы в Казахстане могут вырасти на 10-25% в течение 2025 года. Конкретный рост будет зависеть от мировых цен, логистики и курса тенге. Производители ищут способы оптимизировать затраты, но пока нет признаков, что подорожания удастся избежать.
Так что тем, кто любит рыбу, стоит задуматься о запасах – уже в ближайшие месяцы цены могут подскочить еще выше.
Ранее мы сообщили, что в Казахстане запустят пилотный проект по снижению теневого оборота рыбы.