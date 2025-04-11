Запрет с 15 апреля по 30 июня: за что жители Карагандинской области могут лишиться более 23 млн тенге
В частности, как уточнили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, временный запрет вводился на вылов судака и сазана (карпа)
На водоемах Нура-Сарысуского бассейна (в пределах административной границы области Улытау и Карагандинской области, за исключением озера Балхаш) ловля запрещена:
- судака – с 20 апреля по 20 мая;
- сазана (карпа) – с 1 мая по 30 июня.
На всей протяженности канала им. Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища), за исключением любительской (спортивной) рыбалки на лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки, на закрепленных рыбохозяйственных участках, рыболовство запрещено с 15 апреля по 30 мая.
В акимате напомнили, что за неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 383 КоАП РК в виде штрафа:
- на физлиц накладывается штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) за нарушение Правил рыболовства – любительское (спортивное) рыболовство без разрешительных документов, в запрещенные сроки, в запрещенных местах;
- и 20 МРП (78 640 тенге) за грубое нарушение Правил рыболовства – лов рыбы запрещенными орудиями.
А за причинение значительного ущерба предусмотрена уголовная ответственность по ст. 335 УК РК:
- физические лица наказываются штрафом в размере 6000 МРП (23 592 000 тенге) либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
"В случае обнаружения фактов браконьерства необходимо обратиться в Нура-Сарысускую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства по телефонам: (8-7212) 90-81-15, 8-705-596-46-99", – заключили в пресс-службе акимата Карагандинской области.
Фото: gov.kz
Ранее об уголовной ответственности предупредили рыбаков в СКО.