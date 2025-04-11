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Общество

Запрет с 15 апреля по 30 июня: за что жители Карагандинской области могут лишиться более 23 млн тенге

Запрет с 15 апреля по 30 июня: за что жители Карагандинской области могут лишиться более 23 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 09:38 Фото: unsplash
В Карагандинской области на время нереста и размножения рыбы и других водных животных запрещается вылов некоторых видов рыбы. Об этом 11 апреля 2025 года проинформировали в областном акимате, сообщает Zakon.kz.

В частности, как уточнили в Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, временный запрет вводился на вылов судака и сазана (карпа)

На водоемах Нура-Сарысуского бассейна (в пределах административной границы области Улытау и Карагандинской области, за исключением озера Балхаш) ловля запрещена:

  • судака – с 20 апреля по 20 мая;
  • сазана (карпа) – с 1 мая по 30 июня.

На всей протяженности канала им. Каныша Сатпаева, включая все гидроузлы (водохранилища), за исключением любительской (спортивной) рыбалки на лов плотвы, леща, окуня, карася и щуки, на закрепленных рыбохозяйственных участках, рыболовство запрещено с 15 апреля по 30 мая.

В акимате напомнили, что за неисполнение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 383 КоАП РК в виде штрафа:

  • на физлиц накладывается штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) за нарушение Правил рыболовства – любительское (спортивное) рыболовство без разрешительных документов, в запрещенные сроки, в запрещенных местах;
  • и 20 МРП (78 640 тенге) за грубое нарушение Правил рыболовства – лов рыбы запрещенными орудиями.

А за причинение значительного ущерба предусмотрена уголовная ответственность по ст. 335 УК РК:

  • физические лица наказываются штрафом в размере 6000 МРП (23 592 000 тенге) либо лишением свободы на срок от трех до шести лет.
"В случае обнаружения фактов браконьерства необходимо обратиться в Нура-Сарысускую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства по телефонам: (8-7212) 90-81-15, 8-705-596-46-99", – заключили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Фото: gov.kz

Ранее об уголовной ответственности предупредили рыбаков в СКО.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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