$150 млн инвестиций и 200 рабочих мест: "Филип Моррис" запустила новое производство в Алматинской области

Компания запустила первую в стране производственную линию по выпуску стиков с нагреваемым табаком. О значении этого шага для бренда и страны Zakon.kz рассказал управляющий директор "Филип Моррис Казахстан и Центральной Азии" Энрике Хименес.

– Господин Хименес, как и почему было принято решение о запуске производства бездымной продукции именно в Казахстане?

– Переход к бездымному будущему – это тот тренд, который существует в нашей компании уже довольно долгое время. Впервые мы запустили бездымный продукт 11 лет назад, сначала в Японии и Италии, а затем он очень быстро распространился в других странах, в том числе и в Казахстане. На сегодняшний день 36% нашей выручки в глобальном масштабе приходится как раз-таки на бездымную продукцию. Мы поставили себе цель довести этот показатель до 50% уже к 2030 году.

Мы сейчас видим фантастическую возможность. За все то время, пока мир борется с проблемой табакокурения, количество курильщиков либо падало незначительно, либо даже росло. У нас же есть возможность предложить курильщикам, которые не хотят бросать эту привычку, хотя бы снизить вред с нашими инновационными альтернативами.

Если проиллюстрировать примерами, в мире есть очень хороший – Япония и Швеция. В Японии, где мы начали продавать свои устройства 11 лет назад, продажи традиционных сигарет упали на треть.

Швеция в середине 70-х годов переходила на форму жевательного табака – снюс. Он тоже считается менее вредным в сравнении с сигаретами, поскольку не выделяет дым. Что интересно, поначалу среди его потребителей были в основном мужчины, и с того периода у них снизились показатели заболеваемости онкологией, связанной с курением. Тогда как у женщин эти цифры сопоставимы с показателями других европейских стран. К слову, по статистике, в Швеции курят менее 5% населения, по классификации ВОЗ она считается страной, победившей курение.

Есть и другие причины. Первая – естественно, экономическая. Раньше мы импортировали продукт, теперь производим его на месте, а это гораздо выгоднее. Вторая – укрепление роли нашей фабрики как экспортного хаба: мы выходим с нашей продукцией в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Армению. И наконец, наша фабрика с технологической точки зрения полностью готова к этому: у нас есть специалисты, мы усиливаем инженерный и технический блок. Мы являемся одной из лучших фабрик "Филип Моррис" по большинству показателей.

Фото: Филип Моррис

– Каковы преимущества собственного производства бездымной продукции для "Филип Моррис" и Казахстана?

– Если судить с точки зрения страновой политики, наше видение совпадает с заявлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что мы должны строить государство с высоким инженерным и техническим потенциалом. Наша миссия в том, чтобы соответствовать этим требованиям, развивать высокотехнологичное производство. И я думаю, у нас это получается. Мы являемся одним из крупных плательщиков бюджета для Алматинской области. Наша фабрика – тренинговый центр для производств с других рынков, к нам ездят учиться.

Фото: Филип Моррис

– Сколько инвестиций было вложено в проект и как он отразится на инвестиционном имидже Казахстана?

– На сегодняшний день мы реализовали первый этап проекта, инвестировали около 65 млн долларов, создали порядка 100 рабочих мест.

В целом мы планируем инвестировать 150 млн долларов, запустить еще несколько производственных линий и создать еще 200 рабочих мест – не считая тех, что будут созданы нашими подрядчиками.

Не стоит забывать и об инвестициях в развитие человеческого капитала. Мы фокусируемся на Послании главы государства, который отмечал важность развития Казахстана как "нации инженеров, конструкторов, проектировщиков, программистов", и стремимся взращивать высококлассных специалистов, обучать по международным стандартам "Филип Моррис Интернэшнл", отправлять на стажировки в другие страны.

Вдобавок Казахстан – это рынок со спокойным, предсказуемым инвестиционным климатом и прозрачным регулированием. Наши действия в очередной раз подтверждают это, демонстрируя мировому сообществу высокий уровень доверия Казахстану как стабильной и надежной производственной площадке.