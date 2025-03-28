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Общество

МВД о продлении временного проживания в Казахстане: Отказов будет больше

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:37 Фото: gov4c.kz
Председатель Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков 28 марта 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, с чем связано увеличение количества отказов в продлении разрешения на временное проживание (РВП) в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам журналистов, иностранным гражданам, в сравнении с прошлыми годами, сейчас стало сложнее продлить разрешение на временное проживание – отказы поступают без указания причин.

"Мы сейчас активно развиваем цифровизацию органов внутренних дел, автоматизируя процессы. Отказы в выдаче разрешения на временное проживание, насколько я догадываюсь, чаще всего приходят по Астане, так как именно здесь начали тестировать новый проект. Система, например, фиксирует, если мигрант нарушает сроки пребывания, и автоматически отказывает в продлении. Были случаи попыток обойти запрет через так называемый "визаран" – когда иностранец по истечении срока пребывания выезжает за пределы Казахстана, обнуляет срок и снова заезжает. Однако теперь при повторном въезде выставляются ограничения", – сказал Аслан Аталыков.

Он напомнил, что согласно законодательству, если иностранец исчерпал лимит пребывания, 90 дней в течение полугода, то он не может заехать повторно.

"Ранее были случаи, когда лица с разрешением на временное проживание обходили это правило и заезжали в Казахстан. Иногда такие разрешения выдавались по ошибке, но массового характера это не носило. Более того, некоторые пытались оформить РВП, находясь за пределами Казахстана, подавая заявки через портал электронного правительства. Теперь система контроля фиксирует, если человек не находится на территории Казахстана или исчерпал лимит пребывания, и автоматически отклоняет его заявку. Благодаря цифровизации и новым алгоритмам исключаются случаи, когда иностранцы или принимающая сторона пытаются оформить РВП в обход законодательства", – дополнил Аслан Аталыков.

По его словам, в будущем можно ожидать еще больше автоматизированных отказов, если будут нарушения общих правил подачи заявлений на получение РВП. Попытки обойти систему не пройдут.

Ранее в МВД прокомментировали аннулирование ИИН иностранцам.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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