К казахстанцам по поводу пенсионных накоплений обратился ЕНПФ
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня пресс-служба АО "Единый накопительный пенсионный фонд" обратилась к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.
В фонде вкладчиков призвали остерегаться мошенников.
"В социальных сетях распространяются ложные объявления о "помощи" в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Посредники используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести вас в заблуждение", – заявили в пресс-службе АО в пятницу.
Также в ЕНПФ гражданам напомнили, что:
- выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;
- оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий;
- фонд не взимает комиссии, а все выплаты осуществляются строго по закону;
- целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.
"Не передавайте свои персональные данные третьим лицам".Пресс-служба АО "ЕНПФ"
19 марта 2025 года в Минтруда назвали средний размер пенсии казахстанцев.
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