К казахстанцам по поводу пенсионных накоплений обратился ЕНПФ

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Сегодня пресс-служба АО "Единый накопительный пенсионный фонд" обратилась к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В фонде вкладчиков призвали остерегаться мошенников. "В социальных сетях распространяются ложные объявления о "помощи" в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Посредники используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести вас в заблуждение", – заявили в пресс-службе АО в пятницу. Также в ЕНПФ гражданам напомнили, что: выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;

оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий;

фонд не взимает комиссии, а все выплаты осуществляются строго по закону;

целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня. "Не передавайте свои персональные данные третьим лицам". Пресс-служба АО "ЕНПФ" Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БЖЗҚ АҚ | АО ЕНПФ (@enpf.kz) 19 марта 2025 года в Минтруда назвали средний размер пенсии казахстанцев.

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