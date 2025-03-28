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Общество

К казахстанцам по поводу пенсионных накоплений обратился ЕНПФ

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня пресс-служба АО "Единый накопительный пенсионный фонд" обратилась к казахстанцам с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

В фонде вкладчиков призвали остерегаться мошенников.

"В социальных сетях распространяются ложные объявления о "помощи" в получении пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности под низкий процент. Посредники используют логотипы ЕНПФ и уполномоченных операторов, чтобы ввести вас в заблуждение", – заявили в пресс-службе АО в пятницу.

Также в ЕНПФ гражданам напомнили, что:

  • выплаты возможны только в строго установленных законом случаях;
  • оформление пенсионных выплат происходит без посредников и комиссий;
  • фонд не взимает комиссии, а все выплаты осуществляются строго по закону;
  • целевое использование накоплений на жилье и лечение осуществляется только через банки второго уровня.
"Не передавайте свои персональные данные третьим лицам".Пресс-служба АО "ЕНПФ"

19 марта 2025 года в Минтруда назвали средний размер пенсии казахстанцев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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