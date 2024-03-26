Пенсионные накопления казахстанцев: в ЕНПФ назвали сумму

Появились ключевые показатели Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на 1 марта 2024 года. В них есть данные о пенсионных накоплениях казахстанцев и сведения о том, за счет чего они были сформированы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 марта 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков (получателей) ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму 18,5 трлн тенге. С начала года их прирост составил свыше 641 млрд тенге (3,6%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3,4 трлн тенге, или на 22,3%.

"Сумма пенсионных взносов за два месяца 2024 года составила 414,9 млрд тенге – это на 29,8%, или на более чем 95,2 млрд тенге выше показателя прошлого года. Отметим, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 23,8%, обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) – 22,9%, добровольным пенсионным взносам (ДПВ) – 66,8%", – говорится в сообщении, распространенном 26 марта.

По данным фонда, 97% накоплений казахстанцев сформированы за счет ОПВ, объем которых на 1 марта 2024 года составил порядка 17,9 трлн тенге (прирост за год – 22%, с начала года – 3,5%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 589,9 млрд тенге, увеличившись за год на 26,5%, с начала текущего года – на 3,8%. Самый большой прирост (49,9% за год, 8% – с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 5,7 млрд тенге.

"С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) начали поступать дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За два месяца 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 19,2 млрд тенге". Пресс-служба ЕНПФ

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 343,6 млрд тенге.

"Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года на 1 марта 2024 года составили около 130,8 млрд тенге. При этом значительную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – более 57,4 млрд тенге, что выше показателя прошлого года в 2,6 раза. Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили более 31,1 млрд тенге". Пресс-служба ЕНПФ

Также сообщается, что осуществлены выплаты:

по наследству – 9,2 млрд тенге;

в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 5,6 млрд тенге;

лицам с инвалидностью – 558 млн тенге;

на погребение – 1,8 млрд тенге;

в страховые организации переведено порядка 25,2 млрд тенге.

"Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 34 075 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 065 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге". Пресс-служба ЕНПФ

В фонде уточнили, что количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (ИПС) в ЕНПФ на 1 марта 2024 года составило 12,4 млн единиц, из них:

11,1 млн – по ОПВ;

659,4 тыс. – по ОППВ;

407,2 тыс. – по ДПВ.

А количество условных пенсионных счетов (УПС) в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР и иных поступлениях в соответствии с законодательством РК, на 1 марта 2024 года составило более 3,05 млн единиц.

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