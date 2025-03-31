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Общество

В Казахстане наблюдается устойчивый рост кредитов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 16:49 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов на правительственном часе в Сенате 31 марта 2025 года рассказал, что банки стали чаще кредитовать бизнес в Казахстане, передает Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что, несмотря на сохраняющиеся высокие ставки по кредитам, наблюдается устойчивый рост кредитов экономике на протяжении последних 4 лет.

"С 2021 года кредиты увеличились в 1,8 раза, до 33,8 трлн тенге. Кредиты бизнесу также показывают положительную динамику. В 2024 году кредиты бизнесу выросли на 16,3%, до 13,1 трлн тенге. Наибольший рост наблюдается в кредитовании индивидуальных предпринимателей, которые выросли за прошлый год на 46,6%, до 2,3 трлн тенге. Важным показателем, отражающим спрос на заемные средства, является выдача новых кредитов бизнесу", – отметил он. 

По его словам, за 2024 год бизнесу выдано новых кредитов на 18,2 трлн тенге, что на 17,2% больше, чем в 2023 году.

"Наблюдается значительный рост субъектов бизнеса, имеющих кредиты в банках. За 2024 год их количество выросло на 20,3%, до 534 тыс. субъектов. В результате их доля в структуре действующих субъектов бизнеса увеличилась с 4% в 2020 году до 26% в 2024 году. В разрезе отраслей экономики доля кредитов банков остается преобладающей. По итогам 2024 года в общем объеме кредитов бизнесу доля банков составила 82%, доля субъектов квазигосударственного сектора институтов развития – 18%. При этом доля банков в кредитовании строительства и торговли составила более 99%, транспорта и связи – более 82%, в сфере промышленности – 70%, в сельском хозяйстве – 50%", – озвучил Нурлан Абдрахманов. 

Ранее стало известно, что кредитующим бизнес банкам хотят сохранить ставку КПН. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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