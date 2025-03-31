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Финансы

Кредитующим бизнес банкам хотят сохранить ставку КПН

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 16:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в Сенате 31 марта 2025 года рассказал, как будут стимулировать банки более активно выдавать кредиты отечественному бизнесу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин отметил, что для увеличения темпов экономического роста в текущем году и в последующие годы правительство обеспечит существенное увеличение финансирования реального сектора экономики.

"Правительство также внедрит инициативы, которые приведут к росту частных инвестиций, в том числе от финансовых институтов. В частности, увеличит капитал холдинга "Байтерек" на 1 трлн тенге в 2025 году, что, в свою очередь, позволит холдингу профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге в 2025 году. Для стимулирования кредитования бизнеса планируется внедрить дифференцированные ставки налогов по кредитам", – указал он.

По его словам, в правительственном варианте проекта Налогового кодекса предусмотрено повышение ставки КПН для банков до 25%, с сохранением ставки в размере 20% по доходам, полученным от кредитования реального сектора экономики.

Глава МНЭ уверен, что это решение создаст дополнительный стимул для банков к более активной поддержке отечественного предпринимательства.

27 марта 2025 года первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил сроки принятия решений по ставке НДС в Казахстане.

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Мадина Мамырханова
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