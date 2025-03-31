В Казахстане планируют организовать "исламские окна" в банках

Первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов на правительственном часе в Сенате 31 марта 2025 года рассказал, какие шаги необходимо предпринять в законодательстве в области исламского финансирования, передает Zakon.kz.

Нурлан Абдрахманов отметил, что в настоящий момент полноценные нормы законодательства для открытия и работы исламских банковских институтов созданы, но доля исламских банков не превышает 0,4% от активов всей банковской системы.

"Мы видим, что во многих странах исламские финансы работают параллельно с традиционными банками – это так называемые "исламские окна". В этой связи в разработке нового закона о банках и банковской деятельности запланировано внесение этого законопроекта в парламент в августе. В нем мы предусматриваем нормы по созданию "исламских окон" в традиционных банках. Это позволит местным коммерческим банкам оказывать как традиционные банковские услуги, так и исламские, не предусматривающие процентного дохода. Такой шаг поможет расширить охват", – считает спикер.

Он также озвучил, что ожидается приход зарубежных исламских институтов в Казахстан и открытия ими дочерних банков.

"Это соответствует их концепции. В рамках исламского финансирования агентство планирует привлечь такие инвестиции. На данный момент порядка 12 млрд тенге уже инвестировано напрямую исламскими институтами. Они в основном заинтересованы в кредитовании реального сектора – транспорта, здравоохранения и так далее", – дополнил Нурлан Абдрахманов.

Заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев рассказал, что изучал статистику, и по последней переписи, 60% населения Казахстана исповедуют ислам, а порядка 20% являются практикующими мусульманами.

"В первую очередь важно организовать "исламские окна". Банки много инвестируют в инфраструктуру и программы. Согласно действующему законодательству, для финансирования и работы по транзакционным продуктам в соответствии с нормами шариата необходимо создавать отдельное юрлицо со своей инфраструктурой. Если "исламские окна" появятся, но с раздельным учетом и отдельным регулированием, этот процесс запустится гораздо быстрее, а доступность таких займов станет выше", – сказал он.

По его мнению, второй важный момент – налоговое законодательство.

"В исламском финансировании финучреждения более глубоко интегрируются в бизнес предприятия. Возникает вопрос учета НДС, выручки, порядка расчета дивидендов. Это все должно найти корректное отражение в налоговом учете, чтобы обе стороны смогли определить разумную норму доходности", – продолжил Даурен Сартаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане наблюдается устойчивый рост кредитов.