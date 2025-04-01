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Общество

Казахстанцы не смогли зачислить детей в первый класс

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:16 Фото: Zakon.kz
1 апреля 2025 года в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Однако родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой, сообщает Zakon.kz.

"Портал сейчас недоступен, мы работаем над его восстановлением. Приносим свои извинения!" – гласит подпись к баннеру на сайте eGov.kz.

Фото: egov.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. Ответ последовал следующий:

"Уважаемые пользователи! Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00".АО "Национальные информационные технологии"

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:16
Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане

Перечень документов, необходимых для поступления в школу, через портал для граждан Казахстана:

  • Заявление родителей или других законных представителей.
  • Справка о состоянии здоровья формы №065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у.
  • Фотография размером 3х4 см (2 шт.).

Для иностранных граждан:

  • Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

В Минпросвещения уточнили, что заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

О том, сколько детей в Казахстане пошли в первый класс в 2024 году, можете узнать по ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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