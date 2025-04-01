Казахстанцы не смогли зачислить детей в первый класс

1 апреля 2025 года в Казахстане стартовал прием документов в первый класс. Однако родители будущих школьников столкнулись с технической проблемой. Система eGov дала сбой, сообщает Zakon.kz.

"Портал сейчас недоступен, мы работаем над его восстановлением. Приносим свои извинения!" – гласит подпись к баннеру на сайте eGov.kz.

Фото: egov.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием. Ответ последовал следующий:

"Уважаемые пользователи! Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00". АО "Национальные информационные технологии"

Материал по теме Названа дата начала приема документов в первый класс в Казахстане

Перечень документов, необходимых для поступления в школу, через портал для граждан Казахстана:

Заявление родителей или других законных представителей.

Справка о состоянии здоровья формы №065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у.

Фотография размером 3х4 см (2 шт.).

Для иностранных граждан:

Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в нашей стране временно или постоянно. Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в Республике Казахстан вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

В Минпросвещения уточнили, что заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

О том, сколько детей в Казахстане пошли в первый класс в 2024 году, можете узнать по ссылке.