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Законодательство РК

Казахстанцы столкнулись с проблемами при зачислении детей в первый класс

Казахстанцы столкнулись с проблемами при зачислении детей в первый класс, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 11:56 Фото: primeminister.kz
С 1 апреля 2024 года в Казахстане стартовал прием заявлений для зачисления в первый класс, но граждане столкнулись с некоторыми трудностями при использовании услуги на портале электронного правительства egov.kz, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения РК.

"Касательно приема документов в первый класс сообщаем, что на данный момент проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению услуги на портале egov.kz. Она будет доступна в ближайшее время".Официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы

Позднее она отметила, что услуга уже доступна на портале egov.kz.

В Минпросвещения напомнили, что с этого года прием документов в первый класс продлится до 31 августа.

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Для зачисления через портал необходимы следующие документы:

  • заявление родителей или других законных представителей;
  • медицинские справки формы №065/у – "Карта профилактических прививок";
  • формы № 052-2/у – "Паспорт здоровья ребенка";
  • цифровая фотография ребенка размером 3х4 см.

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Кроме того, у родителей имеется возможность подать заявление в организацию образования по месту проживания.

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