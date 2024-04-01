Казахстанцы столкнулись с проблемами при зачислении детей в первый класс
Фото: primeminister.kz
С 1 апреля 2024 года в Казахстане стартовал прием заявлений для зачисления в первый класс, но граждане столкнулись с некоторыми трудностями при использовании услуги на портале электронного правительства egov.kz, сообщает Zakon.kz.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве просвещения РК.
"Касательно приема документов в первый класс сообщаем, что на данный момент проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению услуги на портале egov.kz. Она будет доступна в ближайшее время".Официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы
Позднее она отметила, что услуга уже доступна на портале egov.kz.
В Минпросвещения напомнили, что с этого года прием документов в первый класс продлится до 31 августа.
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Для зачисления через портал необходимы следующие документы:
- заявление родителей или других законных представителей;
- медицинские справки формы №065/у – "Карта профилактических прививок";
- формы № 052-2/у – "Паспорт здоровья ребенка";
- цифровая фотография ребенка размером 3х4 см.
Кроме того, у родителей имеется возможность подать заявление в организацию образования по месту проживания.
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