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Сколько детей пойдут в первый класс в 2024 году

дети, школа, учебный год , фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 10:34 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства 6 августа 2024 года рассказал о ходе подготовки к новому учебному году, сообщает Zakon.kz.

По его словам, всего по республике функционирует 7859 школ. Из них 6387 в хорошем состоянии.

"С 1 сентября в 7,9 тыс. организаций образования будут обучаться 3,9 млн детей, где 360 тыс. это – первоклассники. На сегодняшний день принято 336 тыс. детей", – добавил министр.

По его словам, акиматами выделены необходимые финансовые средства для организации бесплатного питания. В итоге, с 1 сентября 1,7 млн учащихся будут питаться бесплатно. Этот показатель по сравнению с прошлым годом увеличился на 100 тыс. детей.

"Ежегодно оказывается помощь социально уязвимым категориям семей. В этом году 510 тыс. детей охвачены помощью для подготовки к школе. Для этих целей из местного бюджета предусмотрены необходимые средства", – резюмировал глава Минпросвещения.

4 мая 2024 года министр просвещения своим приказом изменил правила приема в школу в Казахстане. Исключено проведение экзаменов при приеме детей в первый класс гимназий и лицеев.

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