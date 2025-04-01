Сервис взаимовыручки для автовладельцев запустили в Казахстане

Новый цифровой сервис для оповещения владельцев транспортных средств запущен в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 1 апреля 2025 года на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, его внедрение обеспечит безопасность и удобство на дорогах общего пользования.

"Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление. Мы рассчитываем, что этот сервис станет инструментом взаимовыручки и гражданской ответственности", – сказал Жаслан Мадиев.

Ранее сообщалось, что около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы.

