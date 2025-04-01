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Общество

Сервис взаимовыручки для автовладельцев запустили в Казахстане

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:33 Фото: Zakon.kz
Новый цифровой сервис для оповещения владельцев транспортных средств запущен в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как отметил 1 апреля 2025 года на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, его внедрение обеспечит безопасность и удобство на дорогах общего пользования.

"Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление. Мы рассчитываем, что этот сервис станет инструментом взаимовыручки и гражданской ответственности", – сказал Жаслан Мадиев.

Ранее сообщалось, что около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы. 

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Бауыржан Муканов
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