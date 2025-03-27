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Общество

Около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 06:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Больше 3,5 миллиарда тенге задолжали по налогу на транспорт алматинские автовладельцы. В списке должников – почти 70 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", у некоторых жителей мегаполиса долг превысил 20 млн. В отношении неплательщиков примут меры в виде ареста имущества, блокировки счетов и запрета на выезд.

Уплатить налог за прошлый год физические лица должны до 1 апреля.

"В этом году до 1 апреля необходимо оплатить налог за 2024 год. Можно оплатить через мобильное приложение e-Salyq Azamat, в мобильных приложениях банков второго уровня, в отделениях АО "Казпочта". Налог оплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрации автомобиля".Канагат Кулембаев, руководитель управления непроизводственных платежей ДГД Алматы

Ранее мы сообщали о том, что жители Мангистауской области намеренно не платят налог на транспорт.

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Аксинья Титова
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