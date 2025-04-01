Технологии дополненной реальности внедрят в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения

В Казахстане планируется внедрение современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision) в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Председатель правления НАО "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев 1 апреля 2025 года на заседании правительства сообщил, что будет пересмотрен порядок приема экзаменов на основе успешного опыта европейских стран, а также процедура регистрации транспортных средств.

"В сфере регистрации транспортных средств в прошлом году оказано 3 млн услуг. Проведены такие мероприятия, как электронное подписание договоров купли-продажи, ускоренное изготовление государственных регистрационных знаков, автострахование. Мы планируем запустить платформу Госкорпорации по оформлению документов, реализовать сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта", – сказал Арман Кенжегалиев.

Ранее сообщалось, что казахстанцы по-новому будут записываться на экзамены для получения водительских прав.

