Казахстанцы по-новому будут записываться на экзамены для получения водительских прав

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 17 января 2025 года, предоставили важную информацию для кандидатов в водители, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что запись на экзамены для получения водительского удостоверения будет осуществляться по-новому.

"Теперь записаться на теоретический и практический экзамены в специализированных центрах обслуживания населения можно только через приложение "ЦОН". Это новшество внедрено для удобства граждан и направлено на исключение коррупционных рисков", – заявили в "Правительстве для граждан".

Для обеспечения безопасности, все пользователи мобильного приложения "ЦОН" проходят двухфакторную аутентификацию:

сначала – биометрическую идентификацию, затем подтверждают свою личность с помощью SMS-кода, поступающего с номера 1414;

после кандидату в водители необходимо перейти на вкладку "Запись на экзамен по теории" или "Запись на экзамен по практике", и ему снова поступит SMS-сообщение.

SMS-сообщение будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в Базе мобильных граждан.

В госкорпорации отметили, что для записи на экзамен через приложение "ЦОН" необходимо заранее обратиться в специализированный центр обслуживания населения (спецЦОН) для подачи заявки и получить номер заявки.

"Данный сервис будет уведомлять пользователей о времени экзаменов и возможных изменениях в расписании, что значительно повысит удобство и своевременность получения информации", – пояснили в "Правительстве для граждан".

Ранее запись на экзамены осуществлялась через сайт booking.gov4c.kz, теперь эта функция на сайте будет отключена для получения расширенных возможностей через приложение "ЦОН". При этом сайт продолжит функционировать, позволяя пользователям просматривать трансляцию процесса сдачи экзаменов в режиме онлайн.

Также сообщается, что в приложении можно забронировать посещение в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего ЦОНа и ознакомиться с актуальными вопросами.

Приложение "ЦОН" доступно к скачиванию в Google Play и App Store.

Вместе с тем в "Правительстве для граждан", в связи с многочисленными публикациями и распространением недостоверной информации о том, что выпускники автошкол не могут сдать экзамены на водительские права из-за ошибок в базе данных госкорпорации, пояснили:

"ЦОНы и спецЦОНы работают посредством интегрированной информационной системы ЦОН (ИИС ЦОН), которая функционирует по принципу "одного окна" и интегрирована с информационными системами других государственных органов".

В соответствии с Законом РК "О дорожном движении", учет учебных организаций по подготовке водителей и регистрация учебных групп осуществляются через Автоматизированную информационную систему МВД РК. Все учебные центры по подготовке водителей обязаны вносить информацию о своих выпускниках в единую базу данных – АИС "Автошкола". Это позволяет автоматизировать процесс и сделать его более прозрачным, исключив возможность подделки или несанкционированной выдачи свидетельств об окончании автошколы.

"После уведомления Комитетом административной полиции МВД РК о завершении технических работ в АИС "Автошкола", 14 января 2025 года госкорпорация, завершив интеграцию с АИС, продолжила работу в соответствии с внедренными изменениями. Подчеркнем, что отказы в оказании государственной услуги "Выдача водительского удостоверения" поступают лишь тем кандидатам, чьи сведения об окончании автошколы отсутствуют в базе АИС "Автошкола", – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

Госкорпорация рекомендует всем кандидатам, которые сдают экзамены на получение водительского удостоверения или планируют сдавать экзамен в будущем, проверить регистрацию свидетельства об окончании курсов обучения через онлайн-ресурс АИС "Автошкола" по ссылке.

"В случае отсутствия данных, необходимо обратиться в учебный центр (автошколу) для внесения информации", – заключили в "Правительстве для граждан".

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