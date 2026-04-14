#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

Почему в Казахстане хотят изменить правила сдачи экзаменов на водительские права, объяснили в МВД

Фото: Zakon.kz
Сегодня, 14 апреля 2026 года, в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана объяснили, почему планируется изменить правила сдачи экзаменов на водительские права, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что в Казахстане изменится процедура сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений.

"В настоящее время совместно с министерством цифрового развития прорабатываются изменения в правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений. Предлагаемые поправки направлены на повышение прозрачности процедур и создание более удобных условий для граждан", – объяснила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Актоты Боранова.

В частности, по словам представителя МВД, предусматривается отмена ограничения по количеству попыток сдачи экзамена.

"Также вводится возможность досрочной повторной сдачи практического экзамена – каждые 10 дней на платной основе. При этом сохраняется право на бесплатную пересдачу – один раз в 30 дней", – сообщила Актоты Боранова.

Отдельное внимание, как подчеркнула спикер, уделяется вопросам цифровизации. Прорабатываются решения, направленные на повышение уровня автоматизации процесса приема экзаменов и минимизацию человеческого фактора.

"Наша задача – обеспечить объективную оценку навыков вождения, равные условия для всех и исключить любые предпосылки для нарушений", – заключила Актоты Боранова.

19 марта 2026 года сообщалось, что КНБ вскрыл схему получения прав в спецЦОНах.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
