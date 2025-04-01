К проекту "Социальный кошелек" подключили около 800 аптек и 5 тысяч школ

Генеральный директор ТОО BTS Digital Нуртай Абилгалиев 1 апреля 2025 года на заседании правительства рассказал о реализации проекта "Социальный кошелек" в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что проект нацелен на переход к оцифрованному, адресному и проактивному характеру оказания всех мер государственной поддержки и своевременному удовлетворению потребностей населения.

Также "Социальный кошелек" будет способствовать минимизации нецелевого использования средств социальной помощи за счет внедрения цифровых технологий.

"В настоящий момент "Социальный кошелек" запущен внутри электронного портала правительства e-Gov mobile в качестве отдельного сервиса. В части оказания немонетарных мер государственной поддержки совместно с Министерством здравоохранения реализован сервис "Предоставление лекарственных средств". Лекарства через "Социальный кошелек" выдаются по всей республике. Подключены все 773 аптеки страны. На сегодня через "Социальный кошелек" обеспечено более 4,2 миллиона рецептов", – сказал Нуртай Абилгалиев.

Он отметил, что "Социальный кошелек" снижает нагрузку на медперсонал и исключает необходимость посещения врача для получения бумажного рецепта. Вся история получения лекарств хранится в одном приложении, предусмотрена возможность поделиться рецептом с близкими родственниками в случае невозможности получить лекарства самостоятельно.

"Социальный кошелек" сокращает риск приписок со стороны медицинских организаций и содействует прослеживаемости всего пути лекарственного средства от производства/ввоза в страну до исключения из продажи через систему маркировки АО "Казахтелеком", – сообщил Нуртай Абилгалиев.

Он также добавил, что совместно с Министерством просвещения реализован сервис "Предоставление бесплатного горячего питания в школах". В данный момент ведется масштабирование проекта по всей стране. К "Социальному кошельку" подключены более 5 тыс. школ, выдано свыше 2,6 млн обедов.

Ранее сообщалось, что казахстанцев будут уведомлять через социальный кошелек о мерах господдержки.