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События

Маждай Ахметов стал гендиректором ПНХЗ

Маждай Ахметов стал гендиректором ПНХЗ, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 13:45 Фото: Telegram/kmgpress
Назначен новый генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод". Им стал Маждай Ахметов. Об этом 11 апреля 2025 года рассказали в "КазМунайГазе", сообщает Zakon.kz.

Из релиза нацкомпании следует, что решением единственного участника ТОО "ПНХЗ" АО НК "КазМунайГаз":

  • прекращены полномочия предыдущего генерального директора (председателя правления) ТОО "ПНХЗ" Бишимова Куаныша Ердаулетовича;
  • на должность генерального директора (председателя правления) назначен Ахметов Маждай Магауиевич.

Нового генерального директора коллективу предприятия представил председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов. Глава КМГ дал поручения новому генеральному директору ПНХЗ по обеспечению стабильной и бесперебойной работы завода с соблюдением всех требований промышленной и экологической безопасности, повышению операционной эффективности предприятия, увеличению выхода светлых нефтепродуктов, реализации инвестиционных проектов, включая реконструкцию установки гидроочистки дизельного топлива и переходу на увеличенный межремонтный период.

Маждай Ахметов трудовую деятельность начал в 2010 году оператором технологических установок в ТОО "ПНХЗ":

  • 2010-2013 гг. – оператор технологических установок 4 разряда установки абсорбции и газофракционирования сернистого сырья технологического цеха №3;
  • 2013-2016 гг. – инженер по подготовке производства технологического цеха №3;
  • 2016-2017 гг. – оператор технологических установок 6 разряда установки сплиттера нафты и изомеризации Комплекса первичной переработки нефти;
  • сентябрь – декабрь 2017 г. – оператор технологических установок 6 разряда установки изомеризации и сплиттера нафты Комплекса производства светлых нефтепродуктов;
  • 2017-2018 гг. – начальник установки изомеризации и сплиттера нафты Комплекса производства светлых нефтепродуктов/Производства первичной переработки нефти;
  • 2018-2019 гг. – операционный координатор производства первичной переработки нефти;
  • 2019-2021 гг. – старший операционный координатор производства первичной переработки нефти;
  • 2021-2022 гг. – начальник производства светлых нефтепродуктов;
  • 2022 – 2024 гг. – начальник технического отдела – главный технолог Департамента по производству;
  • октябрь 2024 г. – январь 2025 г. – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по производству – главного инженера.

До нового назначения занимал должность заместителя гендиректора по производству – главного инженера ТОО "Павлодарский нефтехимический завод".

10 апреля 2025 года Куаныш Бишимов был назначен генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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