Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее

Мобильное приложение eGov mobile, ЦОН, центры обслуживания населения, цифровые документы, удостоверение личности, паспорт, егов, egov, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 11:51 Фото: gov4c.kz
У дежурных ЦОНов и спецЦОНов сразу в четырех городах Казахстана изменились адреса, сообщает Zakon.kz.

Начиная со 2 сентября 2024 года учреждения, расположенные в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее, ждут посетителей в новых локациях.

"Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике", – сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
график, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 11:51

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

график, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 11:51

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу – до 13:00.

Дежурные спецЦОНы – в будни до 18:00, в субботу – до 13:00.

С 28 августа 2024 года в Казахстане начал работать новый сервис Государственной корпорации "Правительство для граждан" – вызов сотрудника ЦОНа на дом в назначенное вами время. Как работает данная услуга – выяснял корреспондент Zakon.kz.

Читайте также

Дуйсенова, комфортные школы
Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы в Астане
дети, Астана, комфортная школа
Что изменится в школах страны, рассказал глава Минпросвещения
Школьная линейка, ученики, школьники младших классов, 1 сентября, первое сентября, День знаний, школа, колокольчик
87 тысяч детей начнут обучение в новых школах в 2024 году
Андрей Дюсупов
Казахстан СпецЦОНы ЦОНы 2024 год Госуслуги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королева, свадьба
Наташа Королева высказалась о молодой жене сына, которая раньше была стриптизершей
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Заморозки ожидаются в двух областях Казахстана в первый день осени
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Жителям трех регионов Казахстана сообщили хорошую новость
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Странную область в недрах Земли обнаружили ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: