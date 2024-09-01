Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее

У дежурных ЦОНов и спецЦОНов сразу в четырех городах Казахстана изменились адреса, сообщает Zakon.kz.

Начиная со 2 сентября 2024 года учреждения, расположенные в Астане, Алматы, Шымкенте и Семее, ждут посетителей в новых локациях.

"Ознакомиться с актуальными адресами можно на графике", – сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Фото: госкорпорация "Правительство для граждан"

Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу до 20:00, в субботу – до 13:00.

Дежурные спецЦОНы – в будни до 18:00, в субботу – до 13:00.

С 28 августа 2024 года в Казахстане начал работать новый сервис Государственной корпорации "Правительство для граждан" – вызов сотрудника ЦОНа на дом в назначенное вами время. Как работает данная услуга – выяснял корреспондент Zakon.kz.