В Казахстане изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов – список

В ряде регионов Казахстана с сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, меняются адреса дежурных центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в своем Telegram-канале опубликовало актуальный список адресов ЦОНов и спецЦОНов.

В госкорпорации напомнили, что дежурные центры обслуживания населения работают:

в будние дни – с 09:00 до 20:00,

по субботам – с 09:00 до 13:00.

"При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", – заключили в "Правительстве для граждан".

5 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане упростили получение госуслуг. Подробнее о новом формате можете узнать здесь.