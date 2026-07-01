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Общество

В Казахстане изменились адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов – список

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:21 Фото: gov4c.kz
В ряде регионов Казахстана с сегодняшнего дня, 1 июля 2026 года, меняются адреса дежурных центров обслуживания населения и специализированных ЦОНов, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" в своем Telegram-канале опубликовало актуальный список адресов ЦОНов и спецЦОНов.

адреса дежурных ЦОНов/спецЦОНов, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 09:21

Фото: Telegram/gov4c_resmi

В госкорпорации напомнили, что дежурные центры обслуживания населения работают:

  • в будние дни – с 09:00 до 20:00,
  • по субботам – с 09:00 до 13:00.
"При этом дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", – заключили в "Правительстве для граждан".

5 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане упростили получение госуслуг. Подробнее о новом формате можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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