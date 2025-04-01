Ботанический сад Алматы выступил с неожиданной новостью об альпаках

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы 1 апреля 2025 года выступила с чудесной новостью для всех любителей природы: в парке появились альпаки. Как отмечено, эти животные станут не только новой достопримечательностью, но и живым символом заботы о природе, сообщает Zakon.kz.

Почему именно альпаки

Альпаки – это очаровательные животные родом из Южной Америки, известные своим мягким характером, густой и ценной шерстью, а также полной безобидностью. Они абсолютно дружелюбны к людям, не кусаются и не проявляют агрессии. К тому же альпаки экологичны. Их мягкие копытца не повреждают почву, а питание преимущественно травой делает их отличными естественными "газонокосилками". Это особенно актуально для ботанического сада, где важно сохранить баланс экосистемы.

Где можно увидеть альпак

Для новых обитателей сада выделена отдельная территория выше домика для насекомых. Планируется также создать специальную зону, где посетители смогут кормить альпак морковью и яблоками, делать фотографии и даже гладить этих пушистых красавцев.

Кроме того, разработана образовательная программа, в рамках которой посетителям будут рассказывать о роли альпак в экосистеме, их уникальной шерсти и забавных привычках.

Альпак привезли из специализированного питомника, а сотрудники ботсада заранее прошли обучение по уходу за этими животными. Если проект окажется успешным, то в будущем возможно пополнение – планируется создать небольшое стадо и даже попробовать получить потомство.

Как отмечено в сообщении ГБС, совсем скоро сад Алматы станет не только местом удивительной флоры, но и уютным уголком для самых милых животных на планете! Не пропустите возможность познакомиться с пушистыми альпаками и сделать фото, которые точно станут украшением вашей ленты в соцсетях!

"А теперь внимательнее посмотрите на дату… с 1 апреля! Но согласитесь, было бы здорово, если бы это оказалось правдой?" Пресс-служба ГБС

Альпака, альпак – домашнее мозоленогое животное, предположительно, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). На сегодняшний день там обитает около трех миллионов альпак, большая часть из которых населяет Перу. Выращивают альпак для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду, а из меха делают предметы для дома.

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Ранее сотрудники обратились с важным заявлением к посетителям. С 1 апреля 2025 года парк переходит на летний режим работы.