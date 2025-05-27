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Общество

Улучшить водоснабжение планируют в девяти регионах Казахстана

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 08:10 Фото: pexels
В этом году строительство и реконструкция водопроводов осуществляются в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и области Улытау, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, ведомство ведет строительство более 2500 км водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 млн человек. В общей сложности реализуется 30 проектов по строительству и реконструкции водопроводов в девяти областях страны.

Таким образом, улучшить питьевое водоснабжение получится в 468 населенных пунктах.

К примеру, в прошлом году работы прошли в шести регионах страны. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тыс. человек.

В Алматы за три года построено 620 км сетей водоснабжения.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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