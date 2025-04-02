Автобус из СКО отправился на юг в поисках студентов

Впервые в Казахстане брендированный автобус с командой университета отправляется в профориентационный тур по южным регионам страны.

В масштабное путешествие с севера на юг отправился автобус Serpin Way из Kozybayev University. Преподаватели, студенты и волонтеры преодолеют свыше 6500 км и посетят порядка 30 населенных пунктов Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей. Команда университета проведет большую профориентационную работу с учащимися из трудоизбыточных регионов. Главная миссия – рассказать абитуриентам и их родителям о возможностях поступления в Kozybayev University, выделяемых грантах, обучении по более чем 160 образовательным программам вуза, коллаборации с Университетом Аризоны.

Фото: акимат СКО

"Сегодня мы отправляемся на юг, чтобы привлечь абитуриентов по программе "Серпін". Выезжаем одной большой семьей на одном автобусе. Впереди нас ждет длинная дорога. Мы, как активисты университета, будем знакомить абитуриентов с нашими программами, рассказывать про наш университет. Расскажем, какие у нас есть образовательные программы, про двухдипломное сотрудничество с Университетом Аризоны", – рассказал студент Kozybaev University Рустам Каримов.

Программа "Серпін" существует уже 10 лет. За это время образование в стенах Kozybayev University получили свыше 1300 человек. В прошлом году на базе вуза открыли центр "Серпін қолдау", где проводится индивидуальная работа с каждым студентом. Обучающихся сопровождают с момента поступления до трудоустройства на постоянное рабочее место. Кроме того, местами в общежитиях ребята обеспечены не только во время обучения, но и в первый год после выпуска, пока не решатся вопросы с жильем.

Фото: акимат СКО

"Все мы знаем, что программа "Серпін" очень важна для нас. В этом году мы предусмотрели порядка 200 квот, поэтому сейчас студенты будут работать с выпускниками школ, родителями и учителями для привлечения абитуриентов в северный регион. Для поступивших по программе "Серпін" со 2 и 3 курса обучения мы предоставляем рабочие места, подписываем меморандумы с работодателями региона", – отметил член правления Kozybayev University Адильхан Толепберген.

Фото: акимат СКО

Сегодня в СКО по программе "Серпін" обучаются 167 человек, 65 оканчивают вуз в этом году. Организовано дуальное обучение, заключено свыше 300 договоров с крупными работодателями региона. Выпускников полностью обеспечат рабочими местами. В целом, программа "Серпін" позволяет закрыть ощутимый дефицит кадров, наладить партнерские отношения и значительно сократить разрыв между регионами.