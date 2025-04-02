В Казахстане хотят усилить требования к владельцам оружия

Депутаты на пленарном заседании палаты 2 апреля 2025 года одобрили в первом чтении законопроект по вопросам охранной деятельности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Амантай Жаркынбек озвучил, что законопроект разработан в целях совершенствования вопросов государственного контроля за субъектами, оказывающими охранные услуги и чья деятельность осуществляется с помощью служебного оружия.



"Законопроектом предлагаются два основных блока поправок. Первый блок направлен на совершенствование форм и порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности. Так, государственный контроль за охранной деятельностью и деятельностью специализированных учебных центров будет осуществляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями только в форме проверки. Сам порядок проведения проверки в отношении указанных категорий субъектов вынесен в отдельную новую статью", – дополнил он.

По его словам, в ней, в частности, регламентированы основания, особенности и сроки проведения проверки, определены порядок принятия и содержание актов о назначении и результатах проверки, а также установлены обязанности сотрудника, осуществляющего проверку.

"Таким образом, профилактический контроль без посещения субъекта контроля для данных субъектов предпринимательства исключается. Профилактический контроль без посещения субъекта контроля будет применяться только в отношении организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации", – продолжил депутат.

Он подчеркнул, что второй блок поправок направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.

"Вводятся новые обязанности для владельцев оружия. Теперь владельцы оружия – юридические лица – в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел. Следует отметить, что частные охранные организации являются субъектами предпринимательства с особыми уставными задачами, которые имеют право на приобретение служебного оружия и специальных средств. Наряду с этим специализированные учебные центры, проводящие практические занятия по огневой подготовке пользователей гражданского и служебного оружия, также имеют право на приобретение огнестрельного оружия, в том числе нарезного", – рассказал Жаркынбек.

Он считает, что данная норма вводится во избежание использования оружия в преступных целях и для исключения угрозы национальной безопасности.

"Порядок осуществления охранной деятельности дополняется новым требованием. Частные охранные организации в случаях приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юридического лица будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней. Данная норма также позволит усилить государственный контроль в отношении охранных организаций, которые после регистрации в качестве юридического лица и получения лицензии в одном регионе, работают в другом регионе. Тем самым это обеспечит нахождение субъектов контроля в поле зрения контролирующего органа", – заявил депутат.

Также он рассказал, что перечень охранных услуг дополняется новой услугой "по обеспечению пропускного режима на охраняемом объекте".

"Здесь также хотелось бы подчеркнуть, что анализ преступлений, совершенных на охраняемых объектах, показал значительную разницу между правонарушениями, совершенными на объектах, охраняемых собственными службами безопасности, в сравнении с объектами, охраняемыми лицензированными охранными организациями. Наряду с этим представители службы безопасности сами нередко становятся участниками преступлений, в том числе особо тяжких. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и не повлечет отрицательных социально-экономических последствий", – резюмировал Амантай Жаркынбек.

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