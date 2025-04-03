Смерть школьницы на глазах у матери в Алматы: стали известны подробности

2 апреля 2025 года в микрорайоне Карасу Алматы на глазах у матери погибла семилетняя девочка. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали, что, когда школьница переходила улицу Бурундайская, прямо перед ней на большой скорости проехал автобус. Испугавшись его, девочка попятилась назад и оказалась под колесами грузовика.

Как отмечено в телерепортаже "КТК", малышка возвращалась домой с продленки, которая находится через дорогу. Навстречу школьнице по противоположной стороне улицы шла ее мать.

Родственник семьи считает, что нужно задержать водителя автобуса.

"Он не дал ребенку перейти через дорогу. Ребенок обратно под фуру побежал. Водитель фуры не заметил ее и задавил". Шухрат Ментеев

Известно, что полицейские задержали 66-летнего водителя фуры. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

А вину шофера автобуса еще предстоит доказать.

Стоит также отметить, что авария не первая на этом пешеходном переходе. Здесь неоднократно сбивали и взрослых, и детей. Местные жители утверждают, что просили установить светофор и заменить фонари вдоль дороги на более яркие. Но их обращения игнорировали.