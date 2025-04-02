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Происшествия

В Алматы грузовик насмерть сбил ребенка

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 14:12 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 2 апреля 2025 года, в Алматы грузовик насмерть сбил семилетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) заявили о проведении экспертиз, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии изначально появилась в социальных сетях.

На запрос корреспондента Zakon.kz в полиции уточнили, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в полдень в Алатауском районе.

"Водитель грузовика Renault, следуя по улице Бурундайская, на пересечении с улицей Новая допустил наезд на семилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу". Пресс-служба ДП Алматы

К сожалению, ребенок скончался на месте происшествия.

"По факту ДТП, повлекшему смерть человека, возбуждено уголовное дело. Будут проведены и назначены все экспертные следования", – добавили в ведомстве.

1 апреля в Алматы в микрорайоне Кулагер на улице Серикова произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Camry и грузовика Isuzu, в результате которого пострадали два человека.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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