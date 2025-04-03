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Общество

Сенатор заявил о дефиците школ в Акмолинской области

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших коассов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:33 Фото: Zakon.kz
Сенатор Талгат Жунусов 3 апреля в Сенате заявил о проблеме дефицита школ в Акмолинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Парламентарий отметил, что в рамках национального проекта "Комфортная школа" в области были введены в эксплуатацию новые учебные заведения, рассчитанные на более чем 12 тыс. учащихся, что значительно снизило дефицит учебных мест. Однако из-за урбанизации, активного строительства жилья и миграционных процессов в семи населенных пунктах региона возникла необходимость строительства новых школ. Несмотря на наличие земельных участков, вопрос финансирования школ остается открытым.

"В городе Косшы необходимо строительство школы на 1 500 мест, так как число учеников уже превысило 12 тысяч, и проблема нехватки школ усугубляется. Аналогичная ситуация наблюдается в Кокшетау, Щучинске, Аршалы, Шортанды и других районах. В сельской местности проблема также остра: в селе Красный Яр проектная мощность школ составляет 1 010 мест, тогда как количество учащихся достигло 2 290", – отметил сенатор.

В связи с этим Талгат Жунисов обратился к премьер-министру с просьбой предусмотреть в республиканском бюджете финансирование для строительства школ в указанных населенных пунктах в 2025 году, чтобы ликвидировать трехсменное обучение и решить проблему дефицита учебных мест.

Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что в прошлом году в Казахстане введено рекордное количество ученических мест: построено 422 школы на более чем 550 тыс. мест, в том числе в Астане и Алматы. В столице до конца года планируется ввести в эксплуатацию порядка 15 школ. Это позволит решить проблему нехватки мест.

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Бауыржан Муканов
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