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Общество

Сенатор заявил о системных проблемах в подготовке специалистов среднего звена

Сенатор Талгат Жунусов , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 12:30 Фото: senate.parlam.kz
Сенатор Талгат Жунусов 28 февраля 2025 года на парламентских слушаниях на тему "Человек труда – основа роста национальной экономики и процветания нации" заявил о системных проблемах в подготовке специалистов среднего звена и рабочих, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал, что депутаты Сената посетили предприятия и учреждения сферы образования Карагандинской, Абайской, Акмолинской, Павлодарской областей и Астаны, где ознакомились с вопросами кадрового обеспечения в системе технического и профессионального образования.

"Например, стоимость грантов, выделяемых местными акиматами, недотягивает до полноценного финансирования учебного процесса. В образовательном процессе не проводится полноценно дуальное обучение, слабая материально-техническая база колледжей. Существует также недостаточная социальная поддержка и правовая защита рабочих специальностей", – сказал Талгат Жунусов.

Депутат отметил, что в Казахстане рабочие профессии продолжают играть ключевую роль на рынке труда, однако каждый пятый молодой специалист работает не по специальности. В связи с этим сложная ситуация складывается с кадрами в теплоэнергетике, горнодобывающей отрасли, машиностроении, сельском и водном хозяйстве. Не хватает строителей, слесарей, сварщиков, токарей и механизаторов.

"Заработная плата сотрудников предприятий сильно колеблется в течение года, а нестабильный заработок вызывает у рабочих недовольство и дискомфорт. Не учитывается квалификация рабочего и его стаж работы, в том числе на конкретном предприятии", – пояснил Талгат Жунусов.

Он предложил повышать уровень заработной платы, обеспечить необходимый социальный пакет и решать жилищные вопросы рабочих предприятий.

"Центральным государственным органам, палате "Атамекен" и местным исполнительным органам необходимо сбалансировать спрос и предложение в квалифицированных кадрах на рынке труда с учетом текущих и перспективных потребностей", – заключил Талгат Жунусов.

Ранее заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев рассказал, какие рабочие профессии и в каких регионах будут востребованы в ближайшее время.

Бауыржан Муканов
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