#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Сенатор заявил о проблемах с обучением слабовидящих детей в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сенатор Амангельды Есбай 16 апреля 2026 год в депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявил о системных проблемах в обучении детей с нарушениями зрения, включая нехватку специализированных учебников и оборудования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, несмотря на провозглашенный приоритет инклюзивного образования, в Казахстане сохраняется системная проблема. При значительном числе таких детей система образования остается недостаточно адаптированной.

Он также отметил нехватку учебников крупного шрифта и специальных материалов, что снижает качество обучения: слабовидящие дети быстрее утомляются и хуже воспринимают информацию. При этом в одной из школ Астаны оборудование устарело и не обновляется.

"Одной из наиболее острых проблем остается нехватка учебников крупного шрифта: отсутствует более половины необходимых материалов, включая все учебники для подготовительного класса и значительную часть – по всем последующим классам. В целом по стране учебники и материалы крупного шрифта разработаны не полностью, специальные тетради и наглядные пособия обеспечиваются не системно, материалы чаще всего представлены в стандартном формате, что перегружает зрение детей", – сказал Амангельды Есбай.

Сенатор предложил внедрить учебники крупного шрифта, наладить централизованное обеспечение специальными материалами, ввести единый стандарт и обновить профильное оборудование.

Отдельное внимание предлагается уделить усилению контроля за зрительной нагрузкой в учебном процессе, а также расширению подготовки и обеспечению системы профильными специалистами, включая тифлопедагогов, психологов и дефектологов.

18 марта 2026 года стало известно, что новые учебники для школьников выпустят в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: