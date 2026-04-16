Сенатор заявил о проблемах с обучением слабовидящих детей в Казахстане

Сенатор Амангельды Есбай 16 апреля 2026 год в депутатском запросе на пленарном заседании Сената заявил о системных проблемах в обучении детей с нарушениями зрения, включая нехватку специализированных учебников и оборудования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, несмотря на провозглашенный приоритет инклюзивного образования, в Казахстане сохраняется системная проблема. При значительном числе таких детей система образования остается недостаточно адаптированной.

Он также отметил нехватку учебников крупного шрифта и специальных материалов, что снижает качество обучения: слабовидящие дети быстрее утомляются и хуже воспринимают информацию. При этом в одной из школ Астаны оборудование устарело и не обновляется.

"Одной из наиболее острых проблем остается нехватка учебников крупного шрифта: отсутствует более половины необходимых материалов, включая все учебники для подготовительного класса и значительную часть – по всем последующим классам. В целом по стране учебники и материалы крупного шрифта разработаны не полностью, специальные тетради и наглядные пособия обеспечиваются не системно, материалы чаще всего представлены в стандартном формате, что перегружает зрение детей", – сказал Амангельды Есбай.

Сенатор предложил внедрить учебники крупного шрифта, наладить централизованное обеспечение специальными материалами, ввести единый стандарт и обновить профильное оборудование.

Отдельное внимание предлагается уделить усилению контроля за зрительной нагрузкой в учебном процессе, а также расширению подготовки и обеспечению системы профильными специалистами, включая тифлопедагогов, психологов и дефектологов.

