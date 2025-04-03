У жителей Усть-Каменогорска будет еще один пляж

Территорию котлованов в районе комбината нерудных материалов в Усть-Каменогорске будут благоустраивать и в ближайшем времени превратят в пляж, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, эта работа начнется в ближайшее время и завершится к осени.

Как сообщил аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов на брифинге, именно на котлованах будет оборудован пляж.

Также рассматривается возможность запустить туда маршрутные речные трамвайчики. Пока что эта идея находится на стадии разработки.

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