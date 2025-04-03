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Общество

У жителей Усть-Каменогорска будет еще один пляж

Песок, вода, горизонт, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 03:59 Фото: pixabay
Территорию котлованов в районе комбината нерудных материалов в Усть-Каменогорске будут благоустраивать и в ближайшем времени превратят в пляж, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, эта работа начнется в ближайшее время и завершится к осени.

Как сообщил аким Усть-Каменогорска Алмат Акышов на брифинге, именно на котлованах будет оборудован пляж.

Также рассматривается возможность запустить туда маршрутные речные трамвайчики. Пока что эта идея находится на стадии разработки.

Ранее депутат Сергей Пономарев на пленарном заседании Мажилиса 2 апреля 2025 года высказался о рисках обмеления Каспийского моря..

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Аксинья Титова
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