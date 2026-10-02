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Происшествия

Смерть парня взбудоражила жителей Усть-Каменогорска

Многоэтажки, здания, парень, смерть, Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 19:18 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске во дворе многоэтажки обнаружили повешенным 18-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что прохожие стали очевидцами жуткой картины: во дворе многоэтажного дома они наткнулись на повешенного молодого человека.

В пресс-службе Департамента полиции ВКО отметили, что по факту смерти 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее в Усть-Каменогорске трагедией закончился инцидент в одной из многоэтажек: 61-летний мужчина погиб после падения с девятого этажа. По данному факту полиция начала расследование.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
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