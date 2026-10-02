Смерть парня взбудоражила жителей Усть-Каменогорска
Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске во дворе многоэтажки обнаружили повешенным 18-летнего парня, сообщает Zakon.kz.
YK-news.kz пишет, что прохожие стали очевидцами жуткой картины: во дворе многоэтажного дома они наткнулись на повешенного молодого человека.
В пресс-службе Департамента полиции ВКО отметили, что по факту смерти 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Ранее в Усть-Каменогорске трагедией закончился инцидент в одной из многоэтажек: 61-летний мужчина погиб после падения с девятого этажа. По данному факту полиция начала расследование.
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