Смерть парня взбудоражила жителей Усть-Каменогорска

В Усть-Каменогорске во дворе многоэтажки обнаружили повешенным 18-летнего парня, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz пишет, что прохожие стали очевидцами жуткой картины: во дворе многоэтажного дома они наткнулись на повешенного молодого человека.

В пресс-службе Департамента полиции ВКО отметили, что по факту смерти 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее в Усть-Каменогорске трагедией закончился инцидент в одной из многоэтажек: 61-летний мужчина погиб после падения с девятого этажа. По данному факту полиция начала расследование.