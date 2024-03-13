В Усть-Каменогорске река вышла из берегов

Затор на реке привел к подтоплению придворовых территорий дач в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

"13 марта в Усть-Каменогорске в результате интенсивного снеготаяния и поднятия уровня воды в реке Аблакетке произошло подтопление придворовых территорий 20-ти дачных участков", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В настоящее время на дачах никто не живет, дома используются только летом.

Силами местных исполнительных органов лед был раздроблен, чтобы пустить воду в реке. В результате уровень воды спал на 15-20 см.





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