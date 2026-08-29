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Происшествия

Больше 45 тысяч наказанных: за семейных дебоширов жестко взялись в Казахстане

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 19:57 Фото: pexels
Количество семейно-бытовых правонарушений в Казахстане снизилось на 7% за первое полугодие 2026 года. С января по июнь к ответственности привлекли более 45 тысяч дебоширов, передает Zakon.kz.

В МВД РК отметили, что положительной динамики удалось добиться благодаря ужесточению наказания и усилению профилактических мер, сообщает 29 августа 2026 года "24KZ".

В ведомстве активно применяют и превентивные инструменты.

"Десяткам правонарушителей запретили совместное проживание с пострадавшими, свыше полутора тысяч дебоширов направили на психологическую коррекцию", – говорится в сообщении.

Специальную социальную помощь с начала года получили почти две тысячи человек.

Ранее в МВД Казахстана подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Қауіпсіз үй". В результате ОПМ помощь получили 1300 граждан.

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Канат Болысбек
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