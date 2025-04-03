Перечислены признаки, по которым можно распознать педофила

Главный психолог Управления воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Людмила Игнатенко 3 апреля 2025 года рассказала, как распознать педофила, сообщает Zakon.kz.

По словам правоохранителя, социально-психологический портрет педофила имеет несколько характерных признаков.

Чаще всего это мужчина, что столкнулся с серьезными проблемами в социальной адаптации. Он может проживать в сельской местности и испытывать психический либо физический дискомфорт из-за различных негативных обстоятельств: разрыв с семьей, постоянные конфликты, финансовые трудности и долги. Такие люди могут быть как женатыми (обычно гетеросексуалами), так и разведенными или одинокими.

Игнатенко подчеркнула, что педофил – это трагическая фигура, чья чрезмерная заботливость о детях часто скрывает искажения его внутреннего мира. За маской привязанности к детям может скрываться эгоизм, который питает не их благополучие, а лишь извращенные потребности самого человека.

Обычно склонные к педофилии лица не моложе 16 лет и, как правило, на пять и более лет старше своих жертв. Чаще всего это мужчины, однако иногда встречаются и женщины. Общение предпочитают с детьми до 14 лет. К слову, поведение их может быть чрезмерно балующим, они позволяют детям делать то, что запрещают родители – играть в компьютерные игры, вести себя легкомысленно, употреблять вредную пищу и даже курить.

Согласно исследованиям, у данной категории граждан могут быть неврологические особенности, такие как доминирование правого полушария головного мозга, а также различные физические характеристики – невысокий рост, леворукость или амбидекстрия. Важно отметить, что в детстве они могли получить черепно-мозговые травмы, что также влияет на их поведение.

Часто педофилы имеют низкий уровень интеллекта, и в некоторых случаях наблюдаются нарушения, возникающие во время внутриутробного развития нервной системы. Например, если мать употребляла наркотические вещества во время беременности. Такие факторы могут нарушить базовые инстинкты: если у нормального человека при взгляде на детей "включается" защитный и родительский инстинкт, то у педофила активируются иные, более извращенные импульсы.

В то же время правоохранитель отметила, что у педофилов фиксированного типа не сформирована полноценная психосексуальность и гендерная идентичность. Эти люди, часто не совершающие физического насилия, отличаются от социопатов и лиц с регрессией, чьи действия могут быть мотивированы садизмом. Их привязанность к объектам влечения может казаться глубокой, но на самом деле не имеет ничего общего с родительскими чувствами.

Психолог также подчеркнула, что у педофилов наблюдаются значительные нарушения в сфере общения. Они испытывают трудности в установлении контактов с окружающими и не могут увидеть ситуацию с точки зрения других людей. Это приводит к снижению способности адекватно воспринимать окружающую реальность и формирует аффективные идеи о враждебности со стороны общества. Таким образом, их поведение становится результатом внутренней замкнутости, агрессивности и подозрительности. Они могут воспринимать действия окружающих как угрозу, что, в свою очередь, приводит к неправильной оценке ситуации и, как следствие, к противоправным действиям.

Уровень интеллекта у них ниже среднего, а мыслительная деятельность затрудняется аффективными переживаниями, что блокирует логическое мышление. Заниженная самооценка тесно граничит с переоценкой собственных страданий, что служит способом избежать ответственности за свои действия. Педофилы склонны пренебрегать нравственными и правовыми нормами, их интересы ориентированы на получение личной выгоды.

В последние годы в Казахстане значительно ужесточены наказания за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. Законодательство страны претерпело ряд серьезных изменений: введены более строгие меры, включая увеличение сроков заключения.

Кроме того, на осужденных, проходящих по настоящим статьям, отменено действие гуманных актов, способных так или иначе смягчить меру наказания. А обусловлено настоящее решение необходимостью защиты прав детей и их безопасностью.

"Однако важно также помнить, что образование и открытые разговоры с детьми о безопасности играют ключевую роль в их защите от потенциальных угроз. Родители и общество должны быть бдительными, создавая безопасную среду для детей", – отметили в МВД РК.

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