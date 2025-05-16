В Алматы построят водозабор "Ерменсай" для решения многолетней проблемы

В июне 2025 года по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в микрорайоне Ерменсай Бостандыкского района начнется реализация масштабного проекта по строительству водозаборного сооружения "Ерменсай". Об этом сообщает Управление энергетики и водоснабжения Алматы.

Производительность нового объекта составит 9 тысяч кубометров воды в сутки. В рамках проекта также предусмотрено строительство распределительных сетей. Это позволит до конца 2026 года обеспечить качественным централизованным водоснабжением более 25 тысяч жителей микрорайонов Ерменсай и Нурлытау, устранив давнюю проблему нехватки воды в этом районе.

Исторически южная часть Бостандыкского района, в том числе Ерменсай, не входила в зону обслуживания ГКП "Алматы Су". Водоснабжение осуществляли частные компании – ТОО "Водснаб" (ранее – "Орхан"), ТОО "Ерменсайводгаз" и ТОО "Баур ЛТД". Однако в течение многих лет жители выражали обоснованные жалобы на низкое качество услуг и завышенные тарифы со стороны данных организаций.

В настоящее время с ТОО "Водснаб" продолжаются судебные разбирательства, однако акиматом уже приняты конкретные управленческие решения, направленные на кардинальное улучшение ситуации и обеспечение бесперебойной подачи воды, не дожидаясь окончания судебных процессов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Одним из ключевых этапов проекта стало строительство нового магистрального реверсивного водовода, который проходит от проспекта аль-Фараби вдоль улицы Арайлы. После завершения прокладки будет проведено строительство распределительных сетей силами аппарата акима Бостандыкского района. Это обеспечит возможность оперативного подключения расположенных вдоль улицы жилых комплексов и частных домовладений к централизованному водоснабжению.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В дальнейшем магистральный водовод будет закольцован с проектируемой станцией водоподготовки. Такая инженерная схема позволит значительно повысить надежность и устойчивость системы водоснабжения в южной части Бостандыкского района, обеспечивая правовую и техническую основу для устойчивого развития городской инфраструктуры.