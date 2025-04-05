Более 100 тонн продукции по сниженным ценам реализовали в Акмолинской области

Сегодня, 5 апреля, в Кокшетау состоялась масштабная сельскохозяйственная ярмарка, организованная по инициативе акимата Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Местом проведения стала центральная площадь "Тәуелсіздік", где с самого утра царила праздничная атмосфера. В мероприятии приняли участие сельхозтоваропроизводители из 12 регионов области. На ярмарку привезли более 100 тонн продуктов. Их продавали на 10-15% дешевле рыночных цен, что вызвало особый интерес у горожан.

Сельские товаропроизводители представили широкий ассортимент: мясо, молочную продукцию, овощи, мед, полуфабрикаты и другое. Продажа шла напрямую от производителей, без посредников.

"Главная цель – предоставить населению качественную продукцию напрямую от производителя, без посредников, по выгодной цене. В этот раз было завезено много мяса молодого скота. Качество продукции строго контролируется ветеринарной службой. Это мероприятие – конкретный шаг к стабилизации цен на социально значимые продукты питания", – отметил заместитель акима области Ернар Жаркешов.

Одна из реализаторов продукции – представитель ТОО "Il TOV" из города Косшы Меруерт Гуманова. Она презентовала полуфабрикаты, предназначенные для детей. По ее словам, продукты готовятся быстро и удобно, что вызвало живой интерес у покупателей.

Фото: РСК Акмолинской области

Не осталась без внимания и натуральная продукция от опытных пчеловодов. Житель Аршалынского района Павел Рубосол, более 30 лет занимающийся производством меда, представил на ярмарке свою продукцию. По его словам, спрос на натуральный мед стабильно высокий, а участие в подобных мероприятиях – эффективный способ наладить прямую связь с покупателем.

"Я стараюсь не пропускать такие сельхозярмарки. Наш продукт востребован, а цена – доступная", – поделился он.

Фото: РСК Акмолинской области

Ярмарка приобрела не только торговый, но и культурный формат. На сцене, установленной на площади, выступали местные артисты. Звучали казахские народные песни и кюи, создавая праздничное настроение для всех гостей мероприятия.

"Ярмарка очень хорошо организована. Покупать напрямую у производителя по сниженной цене – это большая помощь населению. Цены на мясо гораздо ниже, чем в других местах. Я специально пришел за мясом. Хотелось бы, чтобы такие ярмарки проводились почаще", – отметил житель города.

Фото: РСК Акмолинской области

По словам организаторов, ярмарка не только поддерживает ценовую стабильность, но и укрепляет связь между сельхозпроизводителями и потребителями. Предоставив качественные и доступные продукты, власти региона продемонстрировали искреннюю заботу о благополучии населения.