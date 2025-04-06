Казахстанец в 99 лет продолжает активно музицировать

Ветеран Великой Отечественной войны из Костаная Касымхан Алдабергенов практически не расстается с домброй, сообщает Zakon.kz.

С домброй долгожитель практически не расстается. В прошлом он был постоянным участником айтысов и конкурсов жыршы. Если позволяет здоровье, Касымхан ата встречается с молодежью, рассказывает о пережитом и о главной ценности – мирном небе, передает "24kz".

В ряды Советской армии 17-летнего Касымхана Алдабергенова призвали в 1943 году. В Златоусте он окончил пулеметное училище. После спецподготовки его отобрали в десантные войска. На счету ветерана сотни прыжков с парашютом. В начале 1945 года десантник Алдабергенов в составе подразделения попал на передовую линию фронта.

На днях в Алматы ветерана войны поздравили с 98-летием.