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Общество

Казахстанец в 99 лет продолжает активно музицировать

Ярмарка, ремесло, ремесленники, орнамент, ювелирные изделия, национальные украшения, национальный стиль, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 02:55 Фото: Zakon.kz
Ветеран Великой Отечественной войны из Костаная Касымхан Алдабергенов практически не расстается с домброй, сообщает Zakon.kz.

С домброй долгожитель практически не расстается. В прошлом он был постоянным участником айтысов и конкурсов жыршы. Если позволяет здоровье, Касымхан ата встречается с молодежью, рассказывает о пережитом и о главной ценности – мирном небе, передает "24kz".

В ряды Советской армии 17-летнего Касымхана Алдабергенова призвали в 1943 году. В Златоусте он окончил пулеметное училище. После спецподготовки его отобрали в десантные войска. На счету ветерана сотни прыжков с парашютом. В начале 1945 года десантник Алдабергенов в составе подразделения попал на передовую линию фронта.

На днях в Алматы ветерана войны поздравили с 98-летием.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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