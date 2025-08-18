Ветеран ВОВ отмечает 99-летие в Алматы

В Алматы отпраздновали день рождения ветерана Великой Отечественной войны Леонида Подколзина, сообщает Zakon.kz.

Леонид Никитович родился в поселке Тула Новосибирской области. В годы войны служил артиллеристом на Белорусском фронте. За проявленное мужество награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Георгия Жукова и другими наградами. После окончания ВОВ уже в звании сержанта был направлен в Кенигсберг, где обучал новобранцев артиллерийскому делу.

В 1952 году переехал в Алматы, где работал помощником машиниста, водителем, руководил мастерской.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

О войне Леонид Подколзин говорит нечасто – привык выражать свои чувства в строках. Он выпустил уже две книги, в том числе сборник стихов "Голос отцов".

У ветерана двое детей, трое внуков и четверо правнуков.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В день рождения Леонида Никитовича чествовали военнослужащие Управления по делам обороны Наурызбайского района вместе с представителем городского филиала РОО "Ветераны вооруженных сил" полковником в отставке Толегеном Мустафиным. Они от имени министра обороны Казахстана вручили фронтовику поздравительный адрес.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Прозвучали и праздничные мелодии – оркестр Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи исполнил несколько произведений прямо во дворе дома именинника.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

10 августа 99 лет исполнилось еще одному герою – Макару Харину. Поздравить фронтовика пришли представители Управления по делам обороны города Усть-Каменогорска и ветераны Вооруженных сил.