#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.87
632.01
6.76
События

Ветеран ВОВ отмечает 99-летие в Алматы

Ветераны, ВОВ, Великая Отечественная война, герои, день рождения , фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 17:00 Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы отпраздновали день рождения ветерана Великой Отечественной войны Леонида Подколзина, сообщает Zakon.kz.

Леонид Никитович родился в поселке Тула Новосибирской области. В годы войны служил артиллеристом на Белорусском фронте. За проявленное мужество награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Георгия Жукова и другими наградами. После окончания ВОВ уже в звании сержанта был направлен в Кенигсберг, где обучал новобранцев артиллерийскому делу.

В 1952 году переехал в Алматы, где работал помощником машиниста, водителем, руководил мастерской.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

О войне Леонид Подколзин говорит нечасто – привык выражать свои чувства в строках. Он выпустил уже две книги, в том числе сборник стихов "Голос отцов".

У ветерана двое детей, трое внуков и четверо правнуков.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В день рождения Леонида Никитовича чествовали военнослужащие Управления по делам обороны Наурызбайского района вместе с представителем городского филиала РОО "Ветераны вооруженных сил" полковником в отставке Толегеном Мустафиным. Они от имени министра обороны Казахстана вручили фронтовику поздравительный адрес.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Прозвучали и праздничные мелодии – оркестр Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи исполнил несколько произведений прямо во дворе дома именинника.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

10 августа 99 лет исполнилось еще одному герою – Макару Харину. Поздравить фронтовика пришли представители Управления по делам обороны города Усть-Каменогорска и ветераны Вооруженных сил.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
В Казахстане стартовало производство телевизоров и стиральных машин Samsung
События
18:10, Сегодня
В Казахстане стартовало производство телевизоров и стиральных машин Samsung
Когда госслужащие Казахстана перейдут на национальный мессенджер: названа дата
События
16:43, Сегодня
Когда госслужащие Казахстана перейдут на национальный мессенджер: названа дата
Президент принял акима Костанайской области Кумара Аксакалова
События
16:29, Сегодня
Президент принял акима Костанайской области Кумара Аксакалова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: