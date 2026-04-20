Когда в Астане отключат отопление

В акимате Астаны 20 апреля 2026 года ответили на вопрос, когда в столице отключат отопление, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что решение местного исполнительного органа Астаны об окончании отопительного сезона принимается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха +10°C и выше в течение пяти календарных дней.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столице температура воздуха ночью ожидается в районе +5+10°C, а днем – +15+22°C.