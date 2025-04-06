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Общество

Грозы и дожди обещают синоптики жителям Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 апреля

Площадь Независимости в Астане, памятник Казак ели, памятник Қазақ елі, дворец творчества Шабыт, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 17:51 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 7 по 9 апреля, сообщает Zakon.kz.

Ранее синоптики предупредили жителей Казахстана о том, что в понедельник, на большей части территории страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди и грозы. При этом в южных регионах возможен град.

В Астане

7 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +17+19°.

8 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +15+17°.

9 апреля: ночью переменная облачность, дождь, туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +17+19°.

В Алматы

7 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

8 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +20+22°.

9 апреля: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.

В Шымкенте

7 апреля: переменная облачность, ночью дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +24+26°.

8 апреля: переменная облачность, без садков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +21+23°.

9 апреля: переменная облачность, без садков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +20+22°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается переменчивая погода, но в середине недели установятся жаркие дни, а осадки прекратятся.

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Андрей Дюсупов
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