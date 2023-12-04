Аким СКО рассказал, как решаются проблемы региона

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов прокомментировал проблемы региона и рассказал, какие меры принимают власти для их решения, сообщает Zakon.kz.

По словам Гауеза Нурмухамбетова, один из основных актуальных вопросов в области – это состояние сетей.

"Он добавил, что в рамках программы "Ауыл ел бесiгi" будут совместно с собственником этих сетей решать вопросы по их ремонту и дальнейшей передаче в доверительное управление. Авария, которая была 16 ноября, она показала, что износ сетей электроэнергии очень большой, у "Севказэнерго" износ составляет 95-96%. В некоторых селах износ до 100% практически. Мы знаем, как эти вопросы решать, провели совещание. Пригласили инвестора, провели совещание по линии МНЭ. Встречались с министром, выезжали со специалистами", – пояснил аким.

Он добавил, что в рамках программы "Ауыл ел бесiгi" будут совместно с собственником этих сетей решать вопросы по их ремонту и дальнейшей передаче в доверительное управление.



Другой момент касается состояния дорог. Сегодня самая большая протяженность автодорог – в СКО. Эта протяженность составляет 8460 км.

"Время ремонта дорог, строительства, реконструкции очень короткое, летний период. Все-таки у нас 214 дней только зимы. К сожалению, конкурсы выигрывают такие подрядчики, которые срывают работы. Мы вынуждены с ними судиться, но это не столько время, сколько золотой период потерян. Но есть решение вопросов, есть контроль за этими вопросами каждодневный. Я думаю, этот вопрос мы тоже решим". Гауез Нурмухамбетов

Еще один вопрос заключается в газификации региона.

"Для придания импульса экономике, чтобы создать условия для того, чтобы не было миграции людей, создать условия для тех, кто живет на селе, чтобы не было оттока, чтобы были хорошие условия для проживания, конечно, это подведение природного газа. Сегодня разрабатывается несколько вариантов газификации региона. Это сегодня прерогатива и зона ответственности Министерства энергетики. Но сегодня тот вопрос, который улучшит условия проживания наших селян и улучшит экономику СКО, это, конечно, граница с РФ, город Ишим, где газопровод идет 1200 диаметром на город Омск. Его протяженность от города Петропавловска 156 километров". Гауез Нурмухамбетов

Аким пояснил, что с этой инициативой, протянуть до города Петропавловска природный газ, власти региона уже обратились в правительство и в Минэнерго. Это один из приемлемых вариантов, по его мнению.

Ранее он рассказал, на каком этапе находится реконструкция рухнувшей в прошлом году трубы ТЭЦ и заверил, что жители региона могут не опасаться за отопительный сезон.