У кошки должно быть 24 уса: ветеринар рассказал, когда стоит насторожиться
У здоровой кошки должно быть 24 вибриссы – по 12 с каждой стороны мордочки. Об этом изданию "Абзац" рассказал ветеринар Владимир Уражевский.
По его словам, усы должны располагаться симметрично в четыре ряда. Они помогают животному ориентироваться в пространстве и служат важным органом осязания.
Ветеринар советует регулярно осматривать вибриссы. Если они начали часто ломаться или выпадать, питомца лучше показать врачу.
Проблемы с усами могут быть связаны с демодекозом, грибковыми и паразитарными инфекциями, гормональными нарушениями, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, сильным стрессом или неподходящим кормом.
Также специалист напомнил, что усы нельзя подстригать, выдергивать или повреждать другим способом.
Ранее специалисты рассказали о том, как определить возраст кошки и перевести его в человеческие годы.