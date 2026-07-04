У кошки должно быть 24 уса: ветеринар рассказал, когда стоит насторожиться

Ветеринар рассказал, сколько усов должно быть у здоровой кошки, и объяснил, какие изменения могут указывать на проблемы со здоровьем питомца, сообщает Zakon.kz.

У здоровой кошки должно быть 24 вибриссы – по 12 с каждой стороны мордочки. Об этом изданию "Абзац" рассказал ветеринар Владимир Уражевский.

По его словам, усы должны располагаться симметрично в четыре ряда. Они помогают животному ориентироваться в пространстве и служат важным органом осязания.

Ветеринар советует регулярно осматривать вибриссы. Если они начали часто ломаться или выпадать, питомца лучше показать врачу.

Проблемы с усами могут быть связаны с демодекозом, грибковыми и паразитарными инфекциями, гормональными нарушениями, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, сильным стрессом или неподходящим кормом.

Также специалист напомнил, что усы нельзя подстригать, выдергивать или повреждать другим способом.

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