Почему подорожала говядина в Казахстане

Казахстанцы жалуются на дороговизну говядины. Председатель Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев на "круглом столе" в Мажилисе объяснил, с чем это связано, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максут Бактибаев назвал ситуацию в мясном животноводстве критической.

"Поголовье скота на 2 млн голов уменьшилось в стране. Я хотел бы разъяснить, в чем причина и почему так случилось. Немного истории. В 2010 году началась программа по развитию мясного животноводства. В рамках диверсификации экономики были выделены средства, были построены племенные репродукторы, завезен импортный племенной скот, построены откормочные площадки, мясокомбинаты, триллионы государственных денег в виде кредитов льготных и субсидий были вложены. Благодаря этому поголовье начало расти. Мы начали открывать новые рынки. Узбекистан начал открываться, Россия, Китай, страны Персидского залива, Иран и так далее. В итоге в 2019 году мы экспортировали 240 тыс. голов крупного рогатого скота и 15 тыс. тонн мяса говядины", – пояснил он.

Ситуация, по его словам, изменилась в 2019 году, когда был введен запрет на экспорт скота. В итоге за короткий период времени цена на говядину выросла почти в два раза.

"Резко получается двое из четырех покупателей, то есть это откормочные площадки и импортные покупатели, экспортеры из Узбекистана уходят с рынка, потому что заслон ввели. Остаются только мясокомбинаты и внутренние посредники, которые обеспечивают города. Соответственно, в условиях тогда, когда у нас 8 млн голов скота, а рынок внутренний маленький, начинается демпинг. Покупают скот по 1500-1600 тенге. Это ниже себестоимости на 20%. И вот так продолжалось четыре-пять лет. За это время поголовье скота – 2 млн голов – было вырезано фермерами, потому что просто стало невыгодно заниматься животноводством, бесперспективно. Понятно, что в конце концов пострадал потребитель. Когда сейчас у нас дефицит скота, дефицит мяса, закупщики ездят по фермам, по откормплощадкам, 3000 тенге за мясо – оптовая цена. 4000 тенге доходит цена на розничное мясо. Начали завозить мясо из Беларуси сейчас по 2800", – отметил спикер.

Для восстановления поголовья, по его оценкам, нужно четыре-пять лет. Для выхода из сложившейся ситуации Максут Бактибаев предлагает "законодательно запретить любые запреты, которые вводятся за один день", и "прописать жесточайший механизм компенсации фермерам".

Он также предлагает определить наднациональный объем, который будет вне всяких запретов и квот экспортироваться в тот же Узбекистан.

"Объемы зафиксировать. Скот продаем им. Все это в деньгах и зафиксировать торговый баланс, чтобы это работало, как, знаете, офтейк-контракт между двумя странами. И тогда под него можно финансировать и откормплощадки, увеличить поголовье. Китай то же самое – Китай тоже готов подписать такие контракты. По поводу живого скота – я считаю, что нужно продавать то, что продается. Колбасу продавать, в которой мяса нет, – это вообще другой бизнес. Он с животноводством вообще не связан. Понимаете? Наше мясо – это стейки, это мраморное мясо, это очень дорогое, премиальное, биологически чистое мясо, которое востребовано в Эмиратах, в Иране. По 20 долларов готовы платить. Мы его должны засовывать в колбасу? Зачем? Для колбасы есть бразильское дешевое мясо по три доллара, там вкус мяса не чувствуется. Поэтому мы просим разобраться в этом вопросе, поставить точку", – резюмировал глава Мясного союза Казахстана.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров повышение цен на мясо в Казахстане связал с высоким спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана.

