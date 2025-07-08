Почему говядина дорожает в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 8 июля 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства ответил на вопрос, почему дорожает говядина в стране, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что средняя цена говядины в Казахстане около 2960 тенге за килограмм. Живой вес скота (до забоя) стоит от 1250 до 1500 тенге за килограмм, в зависимости от региона.

Когда скот забивают, мясо на выходе составляет примерно 50% от веса, поэтому цена в итоге примерно 2700-2800 тенге за килограмм. Но розничную цену сложно контролировать. Слишком много торговых точек и посредников, которые добавляют свою наценку.

"Несмотря на это, мы совместно с Министерством торговли эту работу проводим. Смотрим надбавки, предельные цены смотрим, штрафы накладываем, все эти вопросы решаем, но мяса достаточно, еще раз скажу, мы еще экспортируем мясо", – сказал Айдарбек Сапаров.

В 2024 году, например, вывезли 22 тыс. тонн говядины. Это примерно 122 тыс. голов крупного рогатого скота и почти 1 млн голов овец. Министр считает, что проблема в посредниках, которые делают мясо дорогим. Фермеры не будут продавать за копейки, потому что выращивать скот – это трудная и затратная работа.

"Цена для Казахстана, даже пусть будет 3500 тенге – это нормальная цена. Мы видим сейчас, что у Узбекистана цена до 6 тысяч доходит. В Туркменистане, Таджикистане до 6 тысяч доходит килограмм мяса. Но мы мясом обеспечены, мяса достаточно. Здесь нам надо будет с посредниками поработать. И тогда, я думаю, порядок наведем. В принципе, на сегодняшнее мясо цена стабильна", – заключил Айдарбек Сапаров.

Когда казахстанцы смогут покупать мясо напрямую у фермеров, можно узнать здесь.