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Общество

Почему в Казахстане подорожало мясо

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса , фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 12:24 Фото: primeminister.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 11 февраля 2025 года на брифинге в правительстве рассказал, что повышение цен на мясо в Казахстане связано с высоким спрос со стороны Таджикистана и Узбекистана, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, что цены на мясо растут и говядина уже стоит около 3500 тенге за килограмм. Сельхозтоваропроизводители это связывают с последствиями засухи прошлого года, и что весной цена может вырасти еще сильней. В связи с чем журналисты поинтересовались у главы МСХ, так ли это.

"Причина не в засухе. Засуха была позапрошлым летом, а в прошлом году мы получили нормальный урожай. Вы сами видите, сколько стоило зерно два года назад и сколько сейчас. Для сбалансированного кормления у нас достаточно фуража – он очень дешевый, около 50 тыс. тенге. Поэтому засуха не могла повлиять на стоимость мяса", – сказал Айдарбек Сапаров.

По его словам, основной фактор роста цен – высокий спрос со стороны Таджикистана и Узбекистана.

"Они активно закупают мясо в регионах, и на этом фоне посредники тоже начали поднимать цены. Но сейчас ситуация постепенно стабилизируется. Я сам вчера разговаривал с теми, кто занимается поставками мяса. Цены начинаются от 2700 тенге за килограмм и доходят до 3300 тенге, где-то можно найти и за 3500 – зависит от части туши, мякоть это или мясо на кости. Но в целом мяса достаточно, его хватит. Что касается прогнозов цен – заранее сказать не могу, так как это связано с торговыми сетями. Наша задача, как министерства сельского хозяйства, – обеспечивать производство. А за контроль над наценками и предельными ценами отвечают департамент торговли и региональные власти", – дополнил Айдарбек Сапаров.

Журналисты уточнили, не ожидает ли министерство скачка цен на мясо.

"Пока по оптовым ценам: вы знаете, что живой вес раньше был 1100-1300 тенге. Затем, когда Таджикистан и Узбекистан начали активно закупать, цена поднялась до 1500, но сейчас снова снизилась до 1300-1350 тенге и держится в этих пределах. Тем более что квотирование сейчас закрыто. Дальше время покажет. Прогнозирование – дело такое, заранее говорить трудно", – продолжил Айдарбек Сапаров.

Ранее в МСХ объяснили, с чем связано сокращение площади посевов пшеницы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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