Жителя Шымкента, "прокатившего" полицейского на капоте, осудили на семь лет

В Шымкенте рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по ч.5 ст. 380 УК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей", сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 2 января 2025 года, управляя транспортным средством, обвиняемый был остановлен инспектором патрульной полиции города. Полицейский предупредил водителя о возможном составлении протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Однако после предупреждения водитель сел в автомобиль и попытался уехать. Инспектор, пытаясь остановить транспортное средство, преградил ему путь и, не сумев избежать столкновения, упал на капот машины. Несмотря на это, обвиняемый продолжил движение и провез полицейского на капоте на некоторое расстояние.

Вина подсудимого доказана собранными по уголовному делу документами.

Суд учел раскаяние и наличие двух малолетних детей, однако учел отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии наркотического опьянения и приговорил к семи годам тюрьмы.

Приговор не вступил в законную силу.

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