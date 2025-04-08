#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

Жителя Шымкента, "прокатившего" полицейского на капоте, осудили на семь лет

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 19:46 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого по ч.5 ст. 380 УК "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей", сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, 2 января 2025 года, управляя транспортным средством, обвиняемый был остановлен инспектором патрульной полиции города. Полицейский предупредил водителя о возможном составлении протокола за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Однако после предупреждения водитель сел в автомобиль и попытался уехать. Инспектор, пытаясь остановить транспортное средство, преградил ему путь и, не сумев избежать столкновения, упал на капот машины. Несмотря на это, обвиняемый продолжил движение и провез полицейского на капоте на некоторое расстояние.

Вина подсудимого доказана собранными по уголовному делу документами.

Суд учел раскаяние и наличие двух малолетних детей, однако учел отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии наркотического опьянения и приговорил к семи годам тюрьмы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что полиция Алматы изучила Instagram иностранца, выписала 25 протоколов и наказала на 1 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: