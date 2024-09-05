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Прокатил полицейского на капоте: как наказали нарушителя из Шымкента

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, оружие, пистолет полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 11:34 Фото: Zakon.kz
В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту применения силы в отношении представителя власти, сообщает Zakon.kz.

Мужчину обвинили в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей.

Как установили в суде, 7 июня 2024 года в Шымкенте водителя остановил инспектор полиции из-за несоответствие стандартам лампы освещения. Сотрудник хотел составить протокол. Однако водитель развернул машину, тронулся и прокатил упавшего на капот полицейского.

В суде мужчина признал вину и просил назначить нестрогое наказание.

Суд признал нарушителя виновным и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях летом 2024 года. Тогда сообщалось, что водителя Toyota полицейский пытался остановить за нарушение правил дорожного движения. Однако нарушитель не остановился и полицейский, чтобы остановить его, упал на капот.

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