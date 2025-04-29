Трех жителей Шымкента судили за сводничество и организацию притонов

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента 29 апреля рассмотрено уголовное дело в отношении трех подсудимых, сообщает Zakon.kz.

Подсудимые обвинялись по статье 309 части 2 пункту 1) Уголовного кодекса Республики Казахстан – организация притонов для занятия проституцией и сводничество, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что в период с 2024 по 2025 год С. и Х., работая администраторами в саунах на улице Сайрамской и проспекте Тауке хана, организовали предоставление интимных услуг. Они обменивались данными девушек, оказывающих такие услуги, и предлагали их посетителям. Так, 12 мая 2024 года Х. получила вознаграждение в размере 5 000 тенге, а 1 февраля 2025 года – еще 5 000 тенге. Аналогичным образом С. с привлечением технического сотрудника Ж. предложили посетителю сауны девушку легкого поведения и получили 5 000 тенге.

Вина подсудимых подтверждена собранными по делу доказательствами.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Подсудимые просили о назначении более мягкого наказания.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние подсудимых, а также наличие у Ж. двух малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

По итогам рассмотрения дела суд признал С., Х. и Ж. виновными. С. и Х. назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Ж. – 3 года лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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